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أحمد جودة - القاهرة - اسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024 لجميع المستفيدين ..طريقة إضافة المواليد الجدد على البطاقة

اسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024، نرصد لكم اسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024 وفقا لأخر تعديل أعلنت عنه الحكومة المصرية، حيث من المقرر أن يبدء صرف السلع التموينية لشهر مايو 2024 خلال ساعات من الآن عبر كافة المنافذ التموينية المنتشرة في أرجاء الجمهورية لأكثر من مليون مواطن يستفيد من تلك المنظومة، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر نفسه، واليكم اسعار سلع التموين لشهر مايو 2024 فتابعونا.

اسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024



واليكم قائمة اسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024 بعدما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير أكثر من 30 سلعة غذائية ضمن المقررات التموينية في كافة المنافذ التموينية بداية من غدا الاربعاء، واليكم اسعار السلع التموينية التي لم شهد أي زيادة أو نقصان:



1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 – زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.



3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه.

طريقة اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024



يمكنك اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024 اونلاين من خلال اتباع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التموين الرسمي.

اضغط على ايقونة “اضافة المواليد”.

ادخل كافة البيانات الازمة عن صاحب البطاقة والأفراد المقيدين بها.

ادخال بيانات الافراد المراد اضافتهم.

ارفق كافة الاوراق المطلوبة:”الرقم القومي، ايصال مرافق، شهادات ميلاد الابناء مميكنة،…”.

اضغط على كلمة حفظ.