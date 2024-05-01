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أحمد جودة - القاهرة - طعم لا يقاوم: أشهى مأكولات شم النسيم 2024 تنتظرك في يوم الاحتفال

طعم لا يقاوم: أشهى مأكولات شم النسيم 2024 تنتظرك في يوم الاحتفال.. مع حلول فصل الربيع، تستعد الأرواح للاحتفال بعيد شم النسيم، هذا العيد الجميل الذي يجمع بين الطقوس التقليدية وأجواء الفرح والترحاب بالربيع الجديد. ومع بزوغ شمس هذا اليوم الرائع، تتفتح الموائد لتستقبل أشهى المأكولات التي تعكس متعة الفصل الجديد ومذاقاته المميزة. في هذا العام، يوافق عيد شم النسيم يوم الإثنين، 6 أبريل 2024، ومعه يأتي فرصة لاستكشاف أجمل الأطباق التي تزين مائدتنا وتجلب لنا الفرح والانتعاش.

موعد شم النسيم 2024

طعم لا يقاوم: أشهى مأكولات شم النسيم 2024 تنتظرك في يوم الاحتفال

يأتي موعد شم النسيم 2024 يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 وهو اليوم التالي من احتفال الأقباط بمناسبة عيد القيامة، وفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد إجازة شم النسيم 2024

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيان، وحدد موعد إجازة شم النسيم 2024، ومن المقرر أن يأتي يوم الإثنين 6 مايو 2024، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة.

يذكر أن قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو لـ يوم الخميس 2 مايو 2024، ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة.



إليك قائمة بأبرز مأكولات شم النسيم:-

1- فسيخ: سمك مملح مصري تقليدي يتم تناوله بشكل شائع في هذا اليوم.

2- بصل وطماطم وجبنة رومي: يعتبر تناول هذه الوجبة مع خبز العيش العربي جزءًا من تقاليد شم النسيم.

3- بيض ملون: تقوم العائلات بتلوين البيض وتنظيم مسابقات للأطفال لتزيينه.

4- خضار مختلفة مسلوقة: مثل الفاصوليا الخضراء والبطاطس المسلوقة.

5- الرنجة: حلوى مصرية تقليدية مصنوعة من السمسم والعسل.

هذه بعض الأمثلة الشائعة، وقد تختلف الأطباق باختلاف الثقافات والتقاليد الإقليمية.