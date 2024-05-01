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أحمد جودة - القاهرة - استمتع بأشهى الأطعمة في شم النسيم 2024: تعرف على الموعد والمأكولات

استمتع بأشهى الأطعمة في شم النسيم 2024: تعرف على الموعد والمأكولات.. بمجرد دخول شهر أبريل، يبدأ الجميع في الاستعداد للاحتفال بشم النسيم، وهو اليوم الذي يجمع بين الطقوس القديمة والأطعمة اللذيذة. إن شم النسيم ليس فقط وقتًا للتنزه والاستمتاع بالهواء الطلق، بل هو أيضًا فرصة للاستمتاع بأشهى الأطباق التقليدية والمبتكرة. في هذا المقال، سنستكشف مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تجعل شم النسيم لعام 2024 تجربة لا تُنسى لجميع أفراد العائلة.

موعد شم النسيم 2024

استمتع بأشهى الأطعمة في شم النسيم 2024: تعرف على الموعد والمأكولات

يأتي موعد شم النسيم 2024 يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 وهو اليوم التالي من احتفال الأقباط بمناسبة عيد القيامة، وفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد إجازة شم النسيم 2024

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيان، وحدد موعد إجازة شم النسيم 2024، ومن المقرر أن يأتي يوم الإثنين 6 مايو 2024، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة.

يذكر أن قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو لـ يوم الخميس 2 مايو 2024، ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة.



إليك قائمة بأبرز مأكولات شم النسيم:-

1- فسيخ: سمك مملح مصري تقليدي يتم تناوله بشكل شائع في هذا اليوم.

2- بصل وطماطم وجبنة رومي: يعتبر تناول هذه الوجبة مع خبز العيش العربي جزءًا من تقاليد شم النسيم.

3- بيض ملون: تقوم العائلات بتلوين البيض وتنظيم مسابقات للأطفال لتزيينه.

4- خضار مختلفة مسلوقة: مثل الفاصوليا الخضراء والبطاطس المسلوقة.

5- الرنجة: حلوى مصرية تقليدية مصنوعة من السمسم والعسل.

هذه بعض الأمثلة الشائعة، وقد تختلف الأطباق باختلاف الثقافات والتقاليد الإقليمية.