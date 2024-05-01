سفير مصر السابق في إسرائيل: الولايات المتحدة لا تريد اقتحام رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 08:30 صباحاً -

قال السفير حازم خيرت، مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر السابق في إسرائيل، إن الجهود المصرية تبذل على مدار الـ24 ساعة للوصول إلى صفقة تنقذ دماء الفلسطينيين في غزة.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لإسرائيل اقتحام رفح، لأنها تعلم أن ذلك يزيدها إحراجا فيما يتعلق بدعمها لإسرائيل، في وقت تسعى فيه واشنطن على تحسين صورة تل أبيب".

وتابع: "نتنياهو يرد اجتياح رفح بأي طريقة، وأنا أتوقع أن الولايات المتحدة ستعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتياح رفح إذا رفضت الصفقة، وأعتقد أن نتنياهو ليس من مصلحته أن يسرع من عملية اجتياح رفح لأنه لا يريد أن ينهي الحرب في وقت يواجه فيه ضغوطات من الداخل، وفي الوقت ذاته لن ترضخ حماس".

وأشار، إلى أن اجتياح رفح سيزيد من كراهية الشارع ضد إسرائيل، لأنه مهما كانت إسرائيل تستخدم من أسلحة ذكية لتجنب قتل المدنيين، إلا أن الفلسطينيين سيسقطوا بالآلاف من جراء ذلك الأمر.