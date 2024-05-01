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هيئة الطرق والكباري تعلن تخصيص خط ساخن وأرقام هواتف وواتساب لتقي شكاوى...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 03:35 مساءً - في اطار حرص وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري على تحقيق الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات ( القاء المخلفات على الطريق - سرقة العلامات الأرشادية - فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية - سرقة كوابل واعمدة الانارة - سرقة الأسوار المعدنية الكبارى - أخرى ) .

فان الهيئة العامة للطرق والكباري تعلن تلقيها شكاوي وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ و على رقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس اب على رقم 01207255273 والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعديات

واماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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