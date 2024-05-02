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تطوير ورصف الطرق أسفل محور عمرو بن العاص في الجيزة.. صور

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطوير ورصف الطرق أسفل محور عمرو بن العاص في الجيزة.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيس بوك"، مجهودات أعمال تطوير ورصف الطرق الواقعة أسفل محور عمرو بن العاص الجديد.

وذلك فى إطار جهود تيسير حركة المشاة والمرور وتحسين الرؤية البصرية لمحيط المحور بالكامل، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حيث تم وضع طبقة الرصف السطحية بشارع المطبعة بين شارعي الهرم والملك فيصل، إذ لفتت المحافظة إلى أن مشروع محور عمرو بن العاص شهد تطوير ورفع كفاءة عددًا من الطرق السطحية الواقعة أسفل المحور، كشوارع (الشيخ أحمد نصر، والمحولات وترسا، والثلاثيني، والمطبعة) بأحياء الطالبية والهرم، وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها للظهور بصورة حضارية لخدمة الأهالى، واستغلال المساحات المتوافرة أسفله في إقامة نقاط خدمية حضارية كساحات انتظار.

يُذكر أن مشروع محور عمرو بن العاص يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4،5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، كما يشمل إنشاء كوبرى علوى بعرض 21،5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال الربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالي أطوال كبارى 4،9 كم، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقًا").

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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