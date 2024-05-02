نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يستجيب لحالة مريضة تعاني مشكلة صحية وتحتاج لإجراء عملية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لحالة السيدة فتحية علي المقيمة بشارع الامام الغزالي بحي إمبابة والتي تعاني من مشكله مرضية في القلب والمخ وبحاجه إلى رعاية طبية.

ووجه اللواء أحمد راشد اجهزة المحافظة ومديرية الشئون الصحية بتوفير كافه سبل الراحة للمريضة والتي تم نقلها إلى مستشفي المعلمين بالجزيرة بمنطقة الزمالك لاتخاذ الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لها.

كما كلف المحافظ ببحث كافة مطالب المريضة مع المتابعة الدورية للحالة لحين تمام شفاءها وعودتها للمنزل.

وقال اللواء أحمد راشد إن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع لمطالبهم واستغاثاتهم، والتي تأتي في إطار توجيهات الدولة انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.