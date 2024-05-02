نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الإعلام تكرم الفائزين في استطلاع رأي الجمهور حول دراما رمضان ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام، وبدعم الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وإشراف الدكتورة سحر مصطفى مديرة مركز بحوث ودراسات الرأى العام، عقدت احتفالية إعلان نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه المركز حول تقييم الجمهور لدراما رمضان ٢٠٢٤، وبدأ الحفل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة المؤتمرات بالدور الرابع بمقر كلية الإعلام، وذلك بحضور عدد من القيادات الإعلامية ورؤساء القنوات وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الكلية وطلابها، حيث تم تكريم رؤساء القنوات والمنصات التي حظيت بأعلى متابعة من جمهور الدراما المصرية، كما تم تكريم كل من الفنان حمادة هلال عن مسلسله المداح، والفنان هشام ماجد عن مسلسله أشغال شقة، ثم ألقت الدكتورة ثريا البدوي كلمة رحبت فيها بالحضور وهنأت الفائزين وأثنت على جهود مركز بحوث الرأي العام في الحرص على رصد آراء الجمهور واتجاهاته نحو الدراما التي يمكن أن تلعب دورًا مهما في تدعيم القيم الإيجابية، ثم عرضت الدكتورة سحر مصطفى نتائج استطلاع الرأي مؤكدة على المنهجية العلمية التي اتبعها المركز في رصد وتحليل آراء الجمهور للخروج بنتائج دقيقة وذات مصداقية مرتفعة، وشهد الحفل تكريم الدكتورة ليلى عبد المجيد الأستاذ بقسم الصحافة ممثلًا عن أعضاء مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات الرأي العام،

الاستطلاع شمل :



عينة بلغ حجمها 1100 مفردة، 76% من الإناث، و24% من الذكور، تراوحت أعمارهم ما بين 18- 60 عامًا، 76.9% منهم حاصلين على مؤهل جامعي، و18.6% فوق الجامعي، والنسبة الباقية تراوح تعليمها ما بين المتوسط وفوق المتوسط وأقل من المتوسط، وينتمي89.4% من إجمال العينة إلى الحضر، وبينما10.6% ينتمون إلى الريف، وقد أسفر الاستطلاع عن عدد من النتائج المهمة، تمثلت في

أن متابعة الجمهور المصري للدراما لم تكن بشكل دائم، حيث جاء الخيار (أحيانًا) في المرتبة الأولى بنسبة بلغت56.1% ثم نادرًا بنسبة بلغت 25.9%، وأخيرًا دائمًا بنسبة بلغت 18%، وكان هناك تقارب في نسبة من يشاهدون مسلسل واحد أو أكثر، حيث بلغت نسبة من يشاهدون مسلسلين 28.2%ومسلسل واحد 26%، وأكثر من ثلاثة مسلسلات 24.2%، وأخيرا ثلاثة مسلسلات بنسبة21.6%.

ويقضي34.8% من الجمهور من ساعة إلى أقل من ساعتين في متابعة المسلسلات، بينما 25.9% يقضون أقل من ساعة، و25.6%يقضون من ساعتين إلى أقل من ثلاث ساعات، و13.6% يقضون ثلاث ساعات فأكثر.

واحتلت المنصات الرقمية المرتبة الأولى بين الوسائل التي تابع من خلالها الجمهور المصري مسلسلات رمضان بنسبة بلغت 43.9%، ثم مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة بلغت 39.7%، ثم القنوات التليفزيونية المحلية بنسبة 31.6%، ثم الفضائيات المصرية، الفضائيات العربية وأخيرًا اليوتيوب.

وتصدرت قناة MBC مصر المرتبة الأولى بين القنوات التي تابع من خلالها دراما رمضان، تلتها قناة ONTV، ثم قناة DMC ثم MBC،ثم CBC ثم الحياة ثم النهار، وأوضحت ما نسبته 55.5% من العينة أن أسباب تفضيل هذه القنوات، كونها تعرض الأعمال التي تناسب الأسرة، بينما أشار 29.2% إلى أنها تعرض المسلسل المفضل لهم، و25.3% أوضحوا أن عدم وجود الإعلانات كان سببًا لمتابعة الدراما على هذه القنوات، و16.8% تابعوها لأنها تعرض الأعمال الدرامية الهادفة لدعم القيم وغرس الانتماء، و11.4% تابعوها لقلة الإعلانات بها.

وجاءت منصة شاهد في المرتبة الأولى بنسبة 45.4% بين المنصات الرقمية الأكثر متابعة من قبل الجمهور المصري ثم منصة واتش ات بنسبة 40.7% ثم منصة نتفليكس5.1%.

أما عن المسلسلات الأكثر متابعة لدى الجمهور المصري، فقد جاء مسلسل أشغال شقة في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 43.5% ثم مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بنسبة 31.4%، ثم مسلسل كامل العدد+1 بنسبة 27%، ثم مسلسل نعمة الأفوكاتو بنسبة 24.5% ثم العتاولة بنسبة 24.3، ثم خالد نور وولده نور خالد بنسبة 23%، ثم الحشاشين بنسبة 22.7.

وحول ما أثار إعجاب الجمهور في دراما رمضان 2024 فجاء اقتصار بعض المسلسلات على 15 حلقة فقط في مقدمة أسباب الإعجاب بدراما هذا العام بنسبة بلغت58.7%، يليه أداء الممثلين بنسبة 45.5% ثم القصة والحبكة الدرامية بنسبة بلغت 42.3%، ثم معالجة قضايا اجتماعية مهمة بنسبة 35.5% ثم جودة الصورة والصوت بنسبة 23.5%، ثم الأزياء والإكسسوارات بنسبة 14.4%، ثم جودة الحوار بنسبة 13.3%.

أما عن السلبيات من وجهة نظر الجمهور عينة الدراسة فجاء في المرتبة الأولى أن أغلب القصص مكررة بنسبة بلغت32.3%، ثم التطويل والمبالغة بنسبة 30.9% ثم استخدام ألفاظ وعبارات غير لائقة بنسبة 27.1%، ثم ضعف السيناريو بنسبة 24.4% ثم إهدار الوقت في رمضان 24.1% ثم عدم احترام عقلية المشاهد، ثم التركيز على البطل بصرف النظر عن الآخرين، ثم عدم مناقشة قضايا مهمة، ثم عدم التعبير عن الواقع ثم مشاهد العنف ثم وجود الإيحائات الجنسية، ثم عدم التدقيق في الأعمال التاريخية، ثم أداء الممثلين غير الاحترافي ثم النهايات المأساوية ثم عدم مناسبة الملابس والإكسسوارات للعمل.

وتابع 29.4% فقط من الجمهور - عينة الدراسة- مسلسل الحشاشين، بينما لم يتابعه 70.6% من إجمال العينة، وحظي بإعجاب 62.2% من إجمالي المتابعين له، وتمثلت أسباب الإعجاب على الترتيب والتوالي في كل من أماكن التصوير والديكورات ثم أداء الممثلين، ثم تقنيات التصوير والإضاءة المستخدمة، ثم الفترة التاريخية التي تناولها المسلسل، ثم أداء بطل المسلسل، ثم تصميم المعارك الحربية ثم شخصية حسن الصباح، ثم المعلومات التي تم الحصول عليها من المسلسل ثم السيناريو والحوار.

أما أسباب عدم الإعجاب فتمثلت على الترتيب في عدم الدقة في تناول الفترة التاريخية، ثم استخدام لغة عامية، ثم التركيز على شخصية غير مهمة في التاريخ، ثمالسيناريو والحوار ثم أداء بطل المسلسل، ثم أداء الممثلين وضعف الإمكانيات المستخدمة في المسلسل.

وجاء أفضل ممثل في دراما رمضان 2024 كريم عبد العزيز، ثم هشام ماجد ثم حمادة هلال ثم أحمد العوضي، ثم خالد النبوي، أما أفضل ممثلة فجاءت دينا الشربيني في المرتبة الأولى ومي عمر في المرتبة الثانية، ثم سلمى أبو ضيف ثم أسماء جلال

وحصد عصام عمر المركز الأول كأفضل وجه جديد ثم نور النبوي ثم مصطفى غريب ثم أحمد داش

وحصدت لينا صوفيا المركز الأول كأفضل وجه جديد ثم هاجر السراج ثم ليلى زاهر ثم آية سماحة ثم مايان السيد

أما عن أفضل مؤلف فجاء عبد الرحيم كمال في المركز الأول يليه محمد سامي، ثم سمر طاهر ثم خالد دياب

أما أفضل مخرج فجاء بيتر ميمي في المركز الأول ثم محمد سامي ثم نادين خان.

-وعن نوع الدراما الذي يناسب شهر رمضان، فجاءت الدراما الاجتماعية في المرتبة الأولى ثم الكوميدية، ثم الدينية ثم التاريخية ثم السياسية.



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