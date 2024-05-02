دخول 240 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية من مصر لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 02:30 مساءً -

وصل لقطاع غزة 240 شاحنة قادمة من مصر، تم مرورها عبر معبرى رفح البري و كرم أبوسالم، محملة بمواد إغاثة ومساعدات ، وتواصل استقبال جرحي ومسافرين للجانب المصرى قادمين من غزة عبر معبر رفح.

أفادت بيانات معبر رفح انه تم خلال الساعات القليلة الماضية دخول 240 شاحنة، بينها "47" شاحنة وصلت لغزة عن طريق معبر رفح ,ووصل لقطاع غزة عن طريق معبر كرم أبوسالم "139" شاحنة.

كما تم استقبال 44 جريح ومريض و74 مرافق ، و400 اقامات، و190 مصريين ، و62 اجانب.

وهبطت بمطار العريش طائرة تحمل 20 طن مساعدات غذائية وطبية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، وتشير بيانات حركة استقبال طائرات المساعدات والوفود لغزة انه تم منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي وصول 766 طائرة حملت أكثر من 18 ألف طن، بينها 626 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و140 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

ويتسلم الهلال الأحمر المصري شحنات المساعدات، ويعيد نقلها تباعا لغزة علي شاحنات، عن طريق معبر رفح ويتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.