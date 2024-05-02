مصر تستضيف بوركينا فاسو 7 يونيو وتواجه غينيا 10 يونيو بتصفيات كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 03:32 مساءً - تلقى اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يحدد فيه مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو، حيث يستضيف الفراعنة منتخب بوركينا فاسو يوم 7 يونيو بالقاهرة في اطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بينما يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غينيا بيساو يوم 10 يونيو بملعب الأخير .

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحدد خلالها الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ، وإلغاء النظام المتبع قبلبذلك بمنح الاتحادات الأهلية تحديد مواعيد المباريات.