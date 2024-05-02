رئيس اتحاد العمال: المشروعات متناهية الصغر تزيد مشاركة المرأة بسوق العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 10:29 مساءً - أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالجامعات التكنولوجية والتعلم التكنولوجي، خاصة وأن الوظائف النمطية في طريقها للانتهاء مع انتشار الذكاء الاصطناعي، موضحا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لديه رؤية لحالتنا المصرية.

وأشار محمد جبران، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى اهتمام الدولة المصرية بالمرأة والمشروعات الصغيرة، قائلا: "دخول المرأة سوق العمل سيتم بكثافة حال اهتمامنا بالمشروعات متناهية الصغر".