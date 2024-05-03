الأرصاد الجوية: غدا طقس حار نهاراً وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 31 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مايو 2024 04:29 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت ، طقسا حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدلا على جنوب الصعيد.

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومتوقع غدا اضطراب الملاحة على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24.