أحمد جودة - القاهرة - استعدادات المصريين للاحتفال بعيد شم النسيم 2024: تاريخ وتفاصيل العطلة المنتظرة

استعدادات المصريين للاحتفال بعيد شم النسيم 2024: تاريخ وتفاصيل العطلة المنتظرة.. موعد إجازة شم النسيم يثير انتظار الكثيرين، حيث يُعتبر يومًا رسميًا في مؤسسات الدولة بمصر. يُحتفل به كعيد وطني للمصريين، ويأتي يوم الاحتفال في السادس من مايو 2024، وهو اليوم بعد عيد القيامة المجيد. في هذا اليوم، يتجمع الناس في الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بأوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء.

موعد عطلة شم النسيم 2024

استعدادات المصريين للاحتفال بعيد شم النسيم 2024: تاريخ وتفاصيل العطلة المنتظرة

في إعلان من رئاسة مجلس الوزراء المصري، تم تحديد يوم الاثنين، السادس من مايو 2024، كإجازة للاحتفال بشم النسيم. يعد هذا اليوم للمصريين فرصة للاستمتاع ببداية فصل الصيف، حيث يتوافدون إلى الحدائق والمتنزهات لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأطفال. تتنوع الأنشطة التي يمارسونها في هذا اليوم المميز، بدءًا من ركوب المراكب في نهر النيل للاستمتاع بالمناظر الخلابة، ووصولًا إلى تلوين البيض والرسم بالألوان الزاهية في الطبيعة الخلابة والمتنزهات المختلفة.



كيف يحتفل المصريون بيوم شم النسيم؟

بعد التعرف على موعد شم النسيم هذا العام يخطط الكثير من المصريين لقضاء عطلة شم النسيم في الحدائق والمنتزهات العامة، كما يفضل الكثير من المصريين تناول الأسماك المملحة من الفسيخ أو الرنجة أو السردين خلال عطلة شم النسيم، وتختلف طقوس المصريين في الاحتفال بعيد شم النسيم فهناك من يحب التجمع مع العائلة والبعض الآخر يفضل قضاء الاجازة عل السواحل والشواطئ، ومن الجدير بالذكر أن اجازة شم النسيم هذا العام تكون ممتدة مع إجازة عيد العمال وعيد القيامة المجيد، وتمتد الاجازة بداية من يوم الخميس الموافق الثاني من مايو وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.