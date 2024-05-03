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أحمد جودة - القاهرة - الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024.. 4 أيام متصلة مع عطلة شم النسيم

الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024.. 4 أيام متصلة مع عطلة شم النسيم.. يحصل الموظفون في شهر مايو على 13 يوم إجازة مدفوعة الأجر، منها 4 أيام متصلة بعطلة شم النسيم.

الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024.. 4 أيام متصلة مع عطلة شم النسيم

ويحصل الموظفون على هذه الإجازات ضمن أجندة الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024، لقضاء أوقات مع أسرهم والاحتفال، وفق ما قرره مجلس الوزراء لجميع العاملين بالقطاع الحكومي والخاص.



الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024

وبعد قرار مجلس الوزراء بترحيل إجازة عيد العمال الموافق يوم الأربعاء 1 مايو، إلى يوم الأحد 5 مايو ليكون متصلا مع إجازة شم النسيم يوم 6 مايو، فإنّ الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024 تكون يومين وهي عيد العمال وشم النسيم، ليحصل العاملون في الحكومة على 4 أيام متصلة، وهي:-

- الجمعة 3 مايو 2024 «عطلة أسبوعية».

- السبت 4 مايو 2024 «عطلة أسبوعية».

- الأحد 5 مايو 2024 «إجازة رسمية مرحلة عن يوم عيد العمال الأربعاء 1 مايو».

- الاثنين 6 مايو 2024 «إجازة بمناسبة شم النسيم».

الإجازات المتبقية في عام 2024

ويتبقي في العام الجاري 2024 عددا من الإجازات الرسمية، كما يلي.

- من يوم السبت 15 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو يوافق عيد الأضحى المبارك.

- يوم الأحد الموافق 30 يونيو بمناسبة ثورة 30 يونيو.

- يوم الاثنين الموافق 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو.

- يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.