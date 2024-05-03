باحثة لـ التاسعة: مصر لها دور كبير فى الوصول لهدنة بغزة لثقلها السياسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مايو 2024 11:26 مساءً - أكدت هديل عويس الباحثة السياسية والمحللة فى الشـأن الخارجى، أن أمريكا هى الحليف الأبرز لإسرائيل أبدت رفضها من عملية اجتياح رفح الفلسطينية، وأيضا تقليل واشنطن من تداعيات هذه العملية على الداخل الإسرائيلى، وتخشى أن تصطدم إسرائيل بفشل من هذه العملية.

وأضافت هديل عويس خلال مداخلة من واشنطن لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك قلقا واسعا مع هذه العملية إذا ما تمت، وهناك ارتداد لما يحدث فى الشرق الأوسط على الشارع الأمريكى.

ولفتت هديل عويس، إلى أن الدور المصرى محورى وأساسى فى القضية الفلسطينية وما يحدث فى غزة، وهى شريك أساسى للتوصل إلى هدنة، حيث أنها على الحدود مع غزة وتتأثر بشكل كبير لما يحدث بها، ولثقل مصر السياسي والعربى ولذا سيكون لها دور أكبر فى الوقوف مع القضية الفلسطينية والوصول لهدنة.