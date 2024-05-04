نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب: دعوة للانتهاء من مخالفات البناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي عمرو أديب على بدء عمليات التصالح في مخالفات البناء يثير اهتمامًا وتفاؤلًا. في حلقة برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أعرب أديب عن أمله في انتهاء هذا الأمر وتنظيم العملية العقارية بشكل أفضل.

وإشار الاعلامي إلى أهمية وضوح الأمور في ملكية العقارات، مقارنًا بالممارسات العالمية، حيث يجب أن يكون لكل شخص صك ملكية واضح.

وعبر عن رغبته في القضاء على التجاوزات والمخالفات في البناء، معتبرًا الفترة الحالية فرصة مثمرة لذلك.

واظهرت تصريحات أديب التفاؤل بإمكانية تحقيق تغيير إيجابي في قطاع البناء، وتشجيعًا لبدء عملية تنظيف وتنظيم المشهد العقاري في مصر.