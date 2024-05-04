أخبار مصرية

رئيس الأعلى للإعلام يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 04:28 مساءً - يهنئ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال جبر، يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أن أهنئ قداستكم والإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بكل الخير والبركات.

ودعا رئيس الأعلى للإعلام الله أن يعيد هذه المناسبة على البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد؛ وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار، داعيًا أبناء الشعب المصري للاصطفاف خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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