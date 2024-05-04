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اندلاع مظاهرات فى نحو 70 موقعا بإسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل وانتخابات مبكرة (فيديو)

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 08:26 مساءً - اندلعت مظاهرات فى نحو 70 موقعا بإسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل والتوجه لانتخابات مبكرة مطالبين بإسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة إن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى 34 ألفاً و654 فلسطينياً، فضلاً عن إصابة 77 ألفاً و908 آخرين.

 

وأضافت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 مجازر ضد العائلات فى قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيداً و41 إصابة.

 

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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