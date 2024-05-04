قصواء الخلالى: دور مصر الوطنى المشرف فى القضية الفلسطينية يسجله التاريخ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 10:29 مساءً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن دور مصر الوطني المشرف في القضية الفلسطينية يسجله التاريخ.

وأضافت الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية " سي بي سي" أن الإعلام العالمي والمؤسسات الدولية التزمت بأجندة بلادها في تناول القضية الفلسطينية حتى لو ابتعدت عن المعايير المهنية والموضوعية وهو ما تصدينا له.

وأوضحت أن الإعلام المصري له أجندة وطنية في الحديث عن القضية الفلسطينية، مضيفة: "لا نخضع للإرهاب النفسي والضغوطات، ويوجد تخاذل من الإعلام الغربي تجاه هذه القضية، ولم يكشفوا عن الحقيقة بحيادية.

واختتمت الخلالي: "اللي يقولك مصر تخاذلت عن القضية الفلسطينية حط اصبعك في عينه، وموقفنا تجاه القضية سيسجله التاريخ ".