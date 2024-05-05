البابا تواضروس الثانى يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على التهنئة بالعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 12:32 صباحاً - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك على حرصه الدائم بتهنئة الأقباط داخل مصر وخارجها، وينوب عنه فى القداس الإلهى اللواء أركان حرب أحمد على رئيس ديوان الجمهورية.

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية قداس عيد القيامة المجيد، بحضور الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين.

ويشارك فى حضور القداس عدد من الشخصيات العامة والوزراء والقيادات الأمنية وأئمة الأزهر والأوقاف والأقباط من مختلف الإيبارشيات بجميع أنحاء الجمهورية.

ويشارك قداسة البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية وعدد من الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات. وأطلقت إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية المختلفة بمصر استمارات لحجز حضور القداس.