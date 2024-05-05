مصطفى بكري: التاريخ لو كتب كتبا كثيرة لن يوفى الرئيس السيسى حقه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 12:32 صباحاً - قال النائب مصطفى بكرى المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الرئيس السيسى تبنى مشروع التنمية وأنقذنا من مآزق ومشاكل كثيرة جدا.

وأضاف خلال مداخلة لقائه عبر برنامج فى المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالى المذاع على فضائية "سى بى سي" أن التاريخ لو كتب كتبا كثيرة عن الرئيس السيسى لن يستطيع أن يوفيه حقه، والله حبانا بهذا القائد الوطنى.

وأكمل، أن الرئيس السيسى هو من تصدى مع القوات المسلحة ومنع البلاد من دخول حرب أهلية، ولا أحد يزايد عن وطنيته ومواقفه العملية سيسجلها التاريخ.

وأوضح بكرى أن السيسى قبل بالضغط الشعبى لقيادة البلاد وتحمل المسؤولية، ولم يسعى لأى منصب، فهو الأكثر حرصا على وطنه ويدرك تماما مسؤولية الجيش والشرطة.

وأوضح أن الرئيس السيسى لن يسمح بإثارة الفتن وإقامة الميليشيات، مثلما يدعى البعض حول اتحاد القبائل العربية، والجماعات الإرهابية يسعون لضرب أى كيان وهم أساس المليشيات وتقود حملة لتشويه اتحاد القبائل العربية.