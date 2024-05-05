طقس اليوم: أجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء.. والقاهرة تسجل 19 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 10:29 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء، لافته إلى أن درجة الحرارة الآن فى القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 28 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 23 درجة مئوية، وجنوب سيناء 35 درجة مئوية، وشمال الصعيد 32 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 37 درجة مئوية .

ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24.