انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية الأربعاء المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 10:29 صباحاً - تنطلق الأربعاء 8 مايو الجارى امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث انتهت المديريات والإدارات التعليمية من كافة الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني حيث تعقد الامتحانات وفق الجداول التى تم إعلانها من قبل الإدارات التعليمية والمديريات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن المديريات التعليمية، وضعت أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية بحيث تكون الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء وتخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، مضيفة أن الامتحان تم وضعه من مقررات الفصل الدراسي الثاني بأكمله.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تم الانتهاء من منهج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أن خريطة توزيع الموضوعات الدراسية ضمنت شرح الدروس والموضوعات مع نهاية شهر أبريل 2024، مشددة على أن مرحلة المراجعة بدأت استعداداً لامتحانات نهاية العام الدراسى، مضيفة أن هناك مراجعات فى المدارس تتم على جزئيات المنهج بالإضافة إلى المراجعات المجانية النهائية للصفين الثالث الإعدادى والثانوى مع استمرار مجموعات الدعم المدرسى.