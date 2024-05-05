مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 02:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (قنا – الفيوم - الإسماعيلية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن قنا

ضبط (3 أشخاص لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأسلاك الكهربائية وبحوزتهم

(2 بندقية آلية - عدد من الطلقات - 4 خزينة) وعُثر بمخزن خردة خاص بهم على )كمية من الأسلاك الكهربائية وزنت طن – الأدوات المستخدمة فى السرقة –

3 سيارات)، واغعترفوا بسرقة المضبوطات بدائرة المركز.

مديرية أمن الفيوم

ضبط (مالك مخزن خردة ، عامل– مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة) لقيامهما بسرقة 30 زاوية حديدية خاصة بأبراج الكهرباء، وأرشدا عن المسروقات بالمخزن الخاص بهما.

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية)، لقيامهما بسرقة مواد بترولية من إحدى خطوط البترول بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزتهما (25 جركن سولار) واعترفا بإرتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.