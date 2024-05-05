التموين تكشف: ارتفاع توريد القمح من المزارعين إلى 1.8 مليون طن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 04:33 مساءً -

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع توريد القمح المحلي من المزارعين، إلى نحو 1.8 مليون طن منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي وحتى الآن.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار نقاط التخزين استلام المحصول من الموردين خلال إجازة شم النسيم، منوهاً بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر.

على جانب أخر أعلنت مديرية التموين بمحافظة بنى سويف عن إستلام نحو 67 ألف طن خلال الموسم الحالي بالمحافظة حتي الآن مع استمرار عمليات التوريد طوال الأسبوع وأيام الإجازات، وأن بني سويف وردت خلال الموسم الماضي ما يقرب من 230 الف طن كما أن المساحة المنزرعة من القمح خلال موسم 2024 في المحافظة بلغت 120 الف فدان، مشيراً إلي تجهيز المديرية سعات تخزينية تصل إلي 250 الف طن عبر 22 موقعاً وأن مواقع الاستلام تتضمن صومعتين تابعتين للشركة القابضة للصوامع والتخزين، و أخرى تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطي، و 5 نقاط تابعين للشركتين، و 13 شونة تابعة للبنك الزراعي المصري.