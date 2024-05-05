أخبار مصرية

القوات البحرية تشارك فى التدريب المشترك (الموج الأحمر- 7) بالسعودية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 05:30 مساءً - فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة، تشارك عناصر من القوات البحرية المصرية فى التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر- 7) والذى تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية، ويستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر بمشاركة عدد من الدول.

 

ومن المقرر أن يشهد التدريب عدد من الأنشطة والفعاليات التى توفر بيئة ثرية لنقل وتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة، وتنمية قدرتها على التخطيط وإدارة أعمال القتال البحرى، ومجابهة التحديات المشتركة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من التدريب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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