لميس الحديدى عن موافقة حماس على المقترح المصرى: الكرة الآن فى ملعب إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 11:26 مساءً - قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن الأحداث تتصاعد في غزة تحديداً في رفح منذ صباح اليوم، والآن حماس أعلنت منذ قليل، موافقتها على المقترح المصري، وتسود الآن احتفالات في القطاع بعد إعلان حماس موافقتها على المقترح المصري، الذي من الممكن أن ينقذ أهل غزة من حرب الإبادة.

واصلت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON، "الكرة في ملعب إسرائيل والجهود المصرية لم تهدأ رغم تقاطر الأحداث والتي اسفرت الآن عن رد علني واضح من حركة حماس.

استطردت: نحن أمام لحظة حاسمة والكرة في الملعب الإسرائيلي، والوسطاء المصريون والمفاوض المصري بذلا أقصى الجهود للوصول للتهدئة وتجاوز ما حدث في كرم أبو سالم أمس وما يحدث يوميا من الاعتداءات الاسرائيلية سواء في الضفة الغربية أو القطاع، والتفاوض بين حماس وإسرائيل عملية شاقة للغاية".

أردفت، المفاوض المصري نفسه طويل ولديه خبرات متراكمة لأنه دخل في مفاوضات كثيرة في المرات السابقة لكن لديه المفاتيح ويحظى بثقة الجانبين والولايات المتحدة، فهو قادر والاقدر للتوصل لاتفاق رغم صعوبة الامر وعقباته وعثراته الكثيرة رغم التغيرات السريعة والمتلاحقة.