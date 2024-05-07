نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب ورياضة الجيزة تتابع الأعمال الإنشائية بإدارتي الهرم وأبو النمرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابعت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الاعمال الانشائية بادارتي شباب أبو النمرس والهرم.

حيث شملت المتابعة الخطط الاضافيه والاستثمارية والخطة المركزية لكل من:-

- مركز شباب عرب أبو النمرس التابع لادارة شباب أبو النمرس حيث يتم تشطيب مبنى الخدمات والأنشطة بالمركز وما زال العمل جاري للإنتهاء من المراحل النهائيه لتشطيب المبنى.

- مركز شباب أبو النمرس لرفع أبعاد ومساحة الملعب القانوني للمركز لعمل إحلال وتجديد للملعب من حيث النجيلة والإضاءة.

_ مركز شباب كفر المنفى التابع لاداره شباب الهرم حيث تم رفع جميع أبعاد ومساحة المركز لعمل مقايسه تقديريه لبعض الأعمال الموجوده بالمركز لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ بعض الأعمال.

وأكد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة على أن الأعمال الإنشائية تأتي بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث أن الإستثمار الرياضي من أولى أهتماماته ليعود بالنفع على المنشآت الشبابية لإحلال وتجديد ورفع كفاءة الأبنية والملاعب لتخدم أكبر عدد من النشء والشباب ولرفع العبء عن كاهل الدولة.

كما تُنفذ أعمال الإنشاءات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توجيهات الدكتور احمد عبدالوكيل وكيل الوزارة _ مدير المديرية، إشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب ، وتشكلت لجنة المتابعة من محمد إبراهيم مدير إدارة الإنشاءات والتجهيزات، المهندس الاستشاري للمديريه محمد ابو زيد والمهندس محمود محمد أبو زيد، فضل إبراهيم مدير مركز شباب ابو النمرس، محمد نجيب مدير مركز شباب عرب ابو النمرس وأحمد محمد مدير مركز شباب كفر المنفى

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