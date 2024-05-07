نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط الأمطار على عدة مناطق.. الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم الثلاثاء ٧ مايو ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد الأجواء المناخية في مصر فترة تذبذبات حرارية عالية خلال الـ 48 ساعة القادمة.

كما يتضح في خرائط الطقس انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة الصغرى لتلامس 13 و14 درجة مع بقاء درجة الحرارة العظمى، وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من الإصابة بنزلات البرد خلال هذه الفترة من العام مشددة على ضرورة ارتداء الملابس التي تتناسب مع الحالة الجوية.

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 28 درجة لنشهد اجواء ربيعية ممتازة.

حذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.



حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 28 18

6 أكتوبر 29 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 27 17

وادي النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 18

المنصورة 27 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 28 17

طنطا 27 17

دمياط 24 18

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 28 16

السويس 28 17

العريش 25 17

رفح 24 16

رأس سدر 30 18

نخل 27 14

كاترين 23 12

الطور 30 22

طابا 27 23

شرم الشيخ 30 22

الإسكندرية 25 17

العلمين 23 16

مطروح 24 16

السلوم 25 15

سيوة 29 15

رأس غارب 29 20

الغردقة 30 21

سفاجا 31 22

مرسى علم 31 21

شلاتين 31 23

حلايب 28 24

أبورماد 31 23

رأس حدربة 27 23

الفيوم 29 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 16

أسيوط 30 16

سوهاج 31 18

قنا 33 22

الأقصر 33 21

أسوان 34 22

الوادي الجديد 32 19

أبوسمبل 33 23