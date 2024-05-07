البيت الأبيض: نأمل فى الإعلان عن اتفاق بشأن غزة قريبا جدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 09:32 مساءً - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل في الإعلان عن اتفاق بشأن غزة "قريباً جداً"، موضحاً أن واشنطن تعتقد بأن نص الاتفاق "بعد تعديله" يشير إلى أن الفجوات المتبقية يمكن قطعاً سدها.

ووفقا لقناة الشرق الإخبارية، أضاف كيربي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن عمليتها في رفح ستكون محدودة وتهدف إلى منع تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة، لافتاً إلى أن "واشنطن تريد معاودة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم في أقرب وقت ممكن".

وأشار كيربي إلى أن المحادثات بشأن اتفاق المحتجزين ووقف إطلاق النار استؤنفت في القاهرة، الثلاثاء، بحضور مدير وكالة الاستخبارت المركزية الأمريكية CIA وليام بيرنز، متوقعاً أن يتمكن الجانبان من "سد الفجوات المتبقية".