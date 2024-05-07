فريد زهران: إسرائيل تهدد السلم والأمن الدوليين وخسرت كثيرا على المستوى العالمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 11:26 مساءً - قال فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن حكومة نتنياهو العنصرية اليمينية بعدوانها الوحشى على الشعب الفلسطينى طول الوقت فى حالة استفزاز لكل دول الجوار وتتصرف بانه ليس لها رادع، مؤكدا أن الرادع الوحيد لها هى مصر.

وأضاف فريد زهران خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الموقف المصرى الحازم من رفض التهجير القسرى كان يفضح الطرف الإسرائيلى ويبينه أمام العالم أنه غير قابل للتسوية.



ولفت فريد زهران إلى أن حماس كانت تبدى قبولها للتوافقات وتبدى حلولا كثيرة، ولكن إسرائيل هى من تهدد السلم والأمن الدولى وخسرت كثيرا على المستوى العالمى، واعتقد أن أى انتخابات فى أوروبا ستعاقب الشعوب أى أنظمة تعاطفت مع إسرائيل.