هشام الحلبى لـ قصواء: مصر تتبنى الاتفاقيات وجاهزة لكل السيناريوهات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 12:36 صباحاً - قال اللواء طيار أركان حرب دكتور هشام الحلبى مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الأمن الإسرائيلى قبل أحداث 7 أكتوبر كان يعتمد على 3 عناصر رئيسية أولها تحقيق الردع، فلديه قوات مسلحة ومنظومة إنذار مبكر، والحسم فى أعمال القتال، وهذه النقاط سقطت فى 7 أكتوبر.

وأضاف هشام الحلبى خلال لقاء ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الاحتلال بعد هزيمة 7 أكتوبر حدد 3 أهداف وهى الوصول إلى حماس وتدمير إمكانياتها البشرية، وتدمير إمكانيات التسليح وتحرير الرهائن عسكريا وفشلوا فيه أيضا.

تابع هشام الحلبى، كل ما يقوم به الاحتلال هو ضرب المدنيين وهدم منازلهم، وقام بتهجير الفلسطينيين داخليا، ويعمل على إفشال المفاوضات، وفى تقديره أن رفح بها حماس، ويتخذ اقتحام رفح ككرت ضغط، لافتا إلى انه قد يقتحم رفح الفلسطينية عسكريا مما يحدث كارثة إنسانية.

ولفت هشام الحلبى إلى أن تهديد الفلسطينيين وإجبارهم على دخول مصر تهديد غير مباشر وبهذا فقد ضرب معاهدة السلام فى مقتل، وضغط الشعب المصرى سيكون مسلح فى وجه الاحتلال الإسرائيلى، ومصر حذرتهم بصورة رسمية مما يحدث.

وأوضح أن الموقف المصرى فى مسار متوازى من إرسال المساعدات الإنسانية، كما تتبنى مصر الاتفاقيات وهى جاهزة لكل السيناريوهات حتى أسوأ سيناريو.