نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- قرار حكومي بعدم فصل التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم فصل التيار الكهربائي عن المدارس أثناء الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقدمت بطلب عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليا من الساعة ٨ ص حتى ٣ م خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية، وذلك من تاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ وحتى ٢٠٢٤/٧/٢٠.

حيث أصدر مجلس الوزراء توجيهات لوزارة الكهرباء بالتنسيق مع قطاع البترول، لتعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة ٣م حتى الساعة ٧م موزعة على مستوى مناطق الجمهورية بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين وذلك بدءًا من تاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ وحتى ٢٠٢٤/٧/٢٠.