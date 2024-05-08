نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 نصيحة لطلاب الثانوية العامة 2024 لتحقيق درجات مرتفعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، والخبير التربوي، روشتة لطلاب الثانوية العامة عن كيفية التحصيل التام للمناهج مع تحقيق درجات مرتفعة؛ حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع بعض الإرشادات النفسية والتربوية.

نصائح للثانوية العامة 2024

١ – لا تضيع وقتا خلال الفترة القادمة، واستثمر كل الوقت، وابتعد عن هاتفك المحمول.

٢- ابتعد عن أي توترات وركز على القادم فلم يتبقى إلا القليل.

٣- حاول تنظيم وقتك وابتعد عن السهر ونم مبكرا، وابدأ مذاكرتك مبكرا بعد دوت الخليج مباشرة وستجد أن لياقتك الذهنية والجسمية قادرة على استيعاب أكبر قدر من المعلومات.

٤- ضع جدولا تحدد فيه بوضوح ما لم تقم بمذاكرته وما قمت بمذاكرته فقط دون مراجعة أو راجعته مرة واحدة أو عدة مرات، وأبدا بالدروس التي لم تستذكرها أو تراجعها مع تحديد وقت معين للانتهاء من استذكار كل درس.

٥- ابدأ فترة الصباح بالدروس التي تجد صعوبات في التعامل معها وفهمها، ودع الدروس الأسهل نسبيًا في نهاية اليوم.

٦- لا تراجع الأجزاء التي سبق أن أتقنتها وراجعتها أكثر من المرة ووجه هذا الوقت لمراجعة الدروس التي لم تتقنها بعد.

٧- راجع دروسك من خلال أكثر من طريقة مثل القراءة السريعة للدروس الابسط، أو بالكتابة للأجزاء الصعبة أو قراءة الملخصات( بعد اتقانك للموضوع الأصلي ) أو قراءة الملاحظات التي سجلتها على هامش أوراق مذاكرتك أو حل النماذج الامتحانيه (يمكنك الاطلاع فقط على حلك السابق لأسئلة كل درس؛ ولكن لا تضيع فيها وقتا طويلًا لأن النماذج الامتحانية تقيس أفكار مركبة أكثر قد تشمل العلاقات بين أكثر من درس).

٨- استعن بمنصة امتحانات مصر في حل الأسئلة والمراجعة، فهي مليئة بالأسئلة التي يأتي الامتحان على منوالها.

٩- عند حلك للأسئلة لا تجعل هدفك الإجابة الصحيحة أو الحصول على الدرجة فقط دون فهم؛ بل لا بد أن تفهم الفكرة وراء كل سؤال، لأن الامتحانات الجديد تهتم بقياس كيفية تطبيق ما فهمه الطالب من أفكار في حل مسائل جديدة قد لا يكون الطالب رأها من قبل.

١٠- تأكد من انتهائك من مذاكرة ومراجعة كل المواد خلال عشرة أيام من الأن ليتبقى لديك وقت قبل الامتحانات لمراجعة الأجزاء التي تقع في أخطاء بها بشكل مستمر حتى تتقنها قبل ما تبدأ مراجعات ليلة الامتحان.

١١- في حالة وجود دروس من المستحيل أن تذاكرها يسبب ضيق الوقت حاول التعرف على طريقة الأسئلة التي تأتى على أجزاء منها وركز على تلك الأجزاء.