الأونروا: متواجدون فى غزة ورفح الفلسطينية ولن نغادرها حتى النهاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 11:26 مساءً - تحدث الدكتور عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامى لوكالة الأونروا، عن دور الوكالة فى دعم قطاع غزة وجرائم الاحتلال فى رفح الفلسطينية والقطاع، قائلا:" آلاف الموظفون للوكالة متواجدون فى غزة خاصة فى مدينة رفح ولن نغادرها حتى النهاية".

وأضاف عدنان أبو حسنة خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من التوجه للشمال، وأغلقوا المعابر ومنعوا دخول المساعدات الإنسانية والوقود وهذا يعد إنهيار كامل لكل شئ.

وأوضح عدنان أبو حسنة، نحن من نقوم بتوزيع الوقود على البلديات والقطاع، ولذا نحن أمام ساعات حرجة والكل يترقب إذا استمرت هذه العملية العسكرية، مؤكدا أن الاحتلال لم يقف عند هذا الحد بل ضرب أماكن تخزين المواد الغذائية فى مدينة رفح الفلسطينية.