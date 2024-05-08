محمود مسلم لـ«إكسترا نيوز»: نتنياهو مجرم ومصر لم تفقد صبرها ولا حماسها في الدفاع عن فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 11:26 مساءً - تحدث الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عن الجهود المصرية لوقف الحرب فى غزة والوصول لتهدئة، قائلا: "العالم كله يتابع ويترقب الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية، ومصر من اليوم الأول سعت لتغيير وجهة نظر العالم حول ما حدث يوم 7 أكتوبر وما بعده، لأن العالم فى ذلك التوقيت كان يتبنى الرواية الإسرائيلية بشكل كامل".

وأضاف محمود مسلم، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية عقب ذلك لعبت دورا مهما فى تقريب وجهة النظر مع بعض الدول وتغيير مواقف بعضها، كما لعبت دورا فى أن يكون هناك توافق فلسطينى فلسطينى، كما لعبت دورا كبيرا فى التقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومحاولة إقناع الجانب الأمريكى للضغط على إسرائيل.

وأكد محمود مسلم أن مصر أيضا تقوم على مسار آخر فى إدخال المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح البرى، وهى أكثر من قدم مساعدات للقطاع على مستوى العالم، لافتا إلى أن فلسطين تعيش مأساة والعالم الذى كان يردد شعارات كثيرة لها علاقة بالقانون الدولى وحقوق الإنسان، تجاهل ما يحدث فى غزة وصوت الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ورؤساء الدول الذين زاروا رفح.

وأوضح محمود مسلم أن نتنياهو لا يهمه سوى البقاء على مقعده، فهو مجرم حرب لا يشبع من الدماء مقابل جلوسه على مقعده، ومع ذلك مصر لم تفقد الأمل ولا صبرها ولا حماسها فى الدفاع عن الأبرياء الفلسطينيين فى كل المحافل الدولية والعربية وغيرها.