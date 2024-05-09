نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرادف "اقترف".. كلمة تُثير جدلًا بامتحان اللغة العربية لطلاب ثانية ثانوي بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي العام بالجيزة، جدلًا على صفحات السوشيال ميديا، بسب مرادف كلمة "اقترف"، فقد جاءت هذه الكلمة محيرة للطلبة والطالبات، حيث تضمن الامتحان سؤال اختر مرادف كلمة اقترف، ومن بين الاختيارات: (اتبع- ارتكب- عانى – نشر).

وجاء السؤال نصه كالتالي: يقدر العلماء أن نحو خمسة مليارات نوع من المخلوقات التي عاشت على كوكبنا ظهرت ثم انقرضت وبعض المليارات من هذه الحيوانات انقرض.. فأراد أن يصحح ما اقترف من أخطاء في حق المخلوقات.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم امتحان مادة اللغة العربية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي.

وبدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي العام 2024، بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، وسط إجراءات امنية مشددة، حيث يؤدي الطلاب اختبار مادة اللغة العربية، لمدة ثلاث ساعات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لعقد الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وجاءت التعليمات كالتالي:

1-تبدأ ٨ مايو وتنتهي ٢٣ مايو.

2-الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.

3-سيوضع الامتحان من خلال موجه أول المادة.

4- الامتحان في كل مادة: أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

5- طلاب المدارس الحكومية الذين استلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالأنترنت ستكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% على التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15 ورقي.

6-أداء الامتحان ورقيًا سواء اختيار من متعدد أو مقالي، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت والمدراس التي ليس بها إنترنت.

7-في حالة حدوث مشكلة تقنية في أي مادة أثناء أداء الامتحان على التابلت يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

8-الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة.

9-لا انقطاع للكهرباء في أي مدرسة أثناء فترة الامتحانات.. من يوم ٨ مايو حتى ٢٠ يوليو

10- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

11- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

12- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

13- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

14- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي». الطلاب اختبار مادة اللغة العربية، لمدة ثلاث ساعات.