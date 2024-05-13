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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: اللقاء المرتقب.. موعد مناظرة عبد الله رشدي واسلام البحيري مع عمرو أديب على قناة MBC مصر

ينتظر عدد كبير من المشاهدين حلقة نارية في برنامج الحكاية مع الإعلامي الشهير عمرو أديب على قناة MBC مصر، حيث يتحدى الداعية الإسلامي عبد الله رشدي أحد أعضاء مركز التكوين والباحث في الأديان إسلام البحيري في مناظرة مثيرة. من المتوقع أن تتناول المناظرة الجوانب الشرعية والتفسيرات الدينية الهامة. تابعوا هذا المقال لمعرفة موعد بث المناظرة على قناة MBC مصر.



موعد مناظرة عبدالله رشدي وإسلام البحيري

و أعلن الإعلامي عمرو أديب عن عزم برنامجه "الحكاية" على تنظيم مناظرة بين المفكر الإسلامي عبد الله رشدي والباحث إسلام البحيري لمناقشة أفكار مركز "تكوين الفكر العربي" الذي أثار الجدل مؤخرًا.

ويأتي ذلك بعد أن أبدى البحيري استعداده للحوار مع رشدي في حلقة أمس من البرنامج. وأوضح أديب أن الهدف من المناظرة هو تبادل الأفكار وتلاقحها، وليس إثارة الخلافات، مؤكدًا على أهمية تحفيز التفكير والقراءة.

وتابع أديب أن هذه الجلسة ستُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن موعدها وتفاصيلها لاحقًا.







مناظرة عبدالله رشدي وإسلام البحيري



وتدور حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد تأسيس منصة تكوين والتي تضم كلًا من إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وفاطمة ناعوت وغيرهم، وقام الإعلامي عمرو أديب بإستضافة إسلام البحيري لمناقشة فكرة منصة تكوين وما تدعو إليه وخلال الحديث الذي دار في هذه الحلقة ذكر الإعلامي عمرو أديب اسم “عبد الله رشدي” وطلب أن يقوم بمناظرة في برنامج الحكاية وأعرب أديب عن موافقته وترحيبه الشديد بهذه المناظرة.

مركز تكوين الفكر العربي



وكانت دعوات واسعة النطاق انتشرت على مدار الأيام الماضية، تطالب بإغلاق مؤسسة «تكوين الفكر العربي»، بجانب دعوى قضائية تتهم عددًا من أعضاء مجلس الأمناء بالمؤسسة بـ«نشر الإلحاد وإحداث فتنة وفوضى خلاقة». وأصبح هاشتاج «إغلاق مركز تكوين» الأكثر تداولًا في مصر خلال الأيام الماضية، وسط مطالبات بتدخل الأزهر الشريف.