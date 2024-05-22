محمد الباز: مصر الطرف الوحيد الذى يملك رؤية شاملة لحل الأزمة فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 10:33 مساءً - قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن حلفاء إسرائيل سواء الولايات المتحدة أو الغرب يرون أنها فشلت؛ لأنها لم تنفذ أهدافها التي أعلنت عنها من الحرب.

وأضاف "الباز" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "الحليف يرى إسرائيل دولة فاشلة، كما أن هناك الملايين الذين خرجوا في ميادين العالم لإدانة إسرائيل وتوحشها وما تفعله بحق الفلسطينيين".

وأشار إلى أنه بسبب ذلك تطلق إسرائيل الشائعات وتسرب الأخبار الكاذبة، متابعًا: "لأنها مثل الغريق الذي يمسك بقشة، وتلقي بالاتهامات على الأطراف التي تبذل جهدًا حقيقيًا لإنهاء الأزمة وتروج الأكاذيب عنهم حتى تظهر أمام العالم أنها تريد الوصول إلى حل لكن الآخرين هم من يقفون أمام ذلك".

وأكد الباز أن مصر هي الطرف الوحيد الذي يملك رؤية شاملة لحل هذه القضية، وهي الطرف الوحيد أيضًا الذي يعمل بنزاهة كاملة ومطلقة وتريد أن تصل إلى حل حقيقي في المنطقة منذ بداية الأزمة.

وتابع أن مصر قدمت أكثر من اقتراح للتهدئة، وهذه الرؤى كان يتم تقديمها إلى الأطراف المتنازعة وانتظار الرد والملاحظات حتى في التصور الأخير.