نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعليم القاهرة تعلن نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب سنوات النقل الابتدائي والإعدادي بدءًا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان صادر عن المديرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، إنه سيتم إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني ( أخر العام ) ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادى على الموقع الرسمي للمديرية من هنا وذلك يوم الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣



وأشارت المديرية، إلى أن نتيجة نهاية العام الدراسي، وسوف تكون متاحة لجميع التلاميذ بالمدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٥.



واكد "مدير المديرية، أن النتائج مجانية لجميع الطلاب بجميع المدارس، لافتًا إلى أن تكون في أماكن واضحة.