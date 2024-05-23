التعليم: حرمان 38 طالبا من الامتحانات بسبب نشر الأسئلة وحيازة الموبايل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 06:31 مساءً - أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بيانا عن سير امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني آخر العام الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024، من خلال متابعة غرفة العمليات المركزية بالمديرية لغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل مع غرفة عمليات محافظة الجيزة ووزارة التربية والتعليم يوميا في فترة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والتي بدأت منذ يوم الأربعاء 8 مايو وحتى الخميس 23 مايو.

عدم اصطحاب الهواتف داخل

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، رصدت غرفة عمليات المديرية من خلال المتابعة اليومية عددا من حالات الغش بحيازة هواتف محمولة وكذلك حالات شغب وإثارة داخل اللجان وبعض المواقف التي أخلت بقواعد ونظم العملية الامتحانية من قبل الطلاب والمعلمين رغم التأكيد من خلال قيادات المديرية والإدارات التعليمية مرارًا وتكرارًا على عدم اصطحاب الهواتف داخل اللجان وعدم إثارة الشغب وكذلك الالتزام من العاملين باللجان بالقواعد والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية.

وأضافت تعليم الجيزة»، أنه وفقا للتعليمات بالتشديد على تنفيذ القرارات والقوانين المنظمة للامتحانات طبقا للقانون رقم 205 لسنة 2020 والقرار الوزارى 34 لسنة 2018 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ضد المخالفين لنظام وقواعد العملية الامتحانية من طلاب او معلمين، هذا وقد تمكنت غرفة عمليات المديرية بالتنسيق والتعاون مع التطوير التكنولوجي بالمديرية والوزارة من رصد (20) من حالات غش إلكتروني وحيازة هواتف محمولة وشغب من الطلبة في امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي وجرى تطبيق القانون تجاه المخالفين وكان القرار كالتالي حرمان عام مع عدم أحقية دخول الدور الثاني ويعتبر عام رسوب وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي.

وتابعت مديرية التعليم، أنه تم رصد (18) حالة غش باستخدام الهواتف المحمولة وأيضا نشر ورقة الأسئلة على جروبات الغش بالسوشيال ميديا والشغب وتم تطبيق القانون تجاه المخالفين وكان القرار كالتالي: حرمان الطلاب المخالفين من الترم بالكامل وله أحقية في دخول الدور الثاني وبعض منهم حرمان من المادة وله أحقية دخول الدور الثانى فيها وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ومحاسبة المقصرين ويأتي ذلك كإجراءات رادعة لمحاربة والقضاء على ظاهرة الغش وحالات الشغب داخل اللجان في امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة المقبلة.