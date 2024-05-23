الداخلية تضبط مرتكب واقعة النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم فى الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 06:32 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم.

بالفحص أمكن تحديد المذكور، وتبين أنه مالك محلات تجارية مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، وتبين أنه محرر ضده عدة محاضر "شيك بدون رصيد ، وإستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين"، بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فـى مجال التجارة مقابل أرباح شهرية وعدم إلتزامه بسداد الأرباح المتفق عليها أو رد المبالغ المالية إليهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.