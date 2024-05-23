الداخلية تضبط شخص فى القاهرة يدير كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 06:32 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجال الطب الإكلينيكى، والزعم بأنها معتمدة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته كمية من الشهادات بعضها بأسماء أشخاص مختلفة فى مجال الطب الإكلينيكى، مطبوعات دعائية، أكلاشيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.