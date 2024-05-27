أحمد المسلمانى: أشهر القادة العسكريين فى أمريكا يعترف أنهم قتلوا بلا رحمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 10:29 مساءً - سلط برنامج الطبعة الأولى، المذاع على قناة الحياة، الضوء على "لقد قتلنا بلا رحمة .. هكذا تحدث مارك ميلى"، حيث قال الإعلامى أحمد المسلمانى، مقدم البرنامج، مارك ميلى من أشهر القادة العسكريين فى أمريكا المعاصرة، كان رئيس الأركان فى الجيش الأمريكى لمدة طويلة، ولديه تقدير كبير فى الأوساط العسكرية الأمريكية.

وأضاف أحمد المسلمانى، أن مارك ميلى كان متواجدا أيام الرئيس الامريكى ترامب وكلم الصين وقتها وقال لهم عندما تشعروا أن أى شئ يدعو لقلق عسكرى كبير نتحدث معا، لانه كان ترامب يتصرف بطريقة عسكرية قد تؤدى لرد فعل صينى كبير فى أزمة تايون.

وأشار أحمد المسلمانى إلى أن مارك ميلى تحدث فى معرض للذكاء الاصطناعى فى واشنطن وقال: أى حرب شئ كريه، ولذا يجب أن تكون سريعة وبأقل التكاليف الإنسانية، واحنا كأمريكا ننتقد إسرائيل بسبب أخطائها الإنسانية، ونحن أيضا قتلنا مدنيين وأبرياء كثر فى أوروبا، وأن أمريكا التى تنصح بذلك لم تلتزم فى حروبها، ونحن قتلنا أبرياء كثر فى العراق وسوريا والموصل والرقة.

وأوضح أحمد المسلمانى أن أمريكا قتلت 12 ألف مدنى فرنسى بعد عملية الإنزال فى عملية نورماندى الشهيرة فى الحرب العالمية الثانية، موضحا أن الدمار الذى حدث فى طوكيو أكبر مما حدث فى هيروشيما وناجازاكى، كما دمرنا 69 مدينة فى اليابان غير هيروشيما وناجازاكى.

ولفت أحمد المسلمانى إلى أنه بذلك يعرض فظائع ارتكبها الجيش الأمريكى منذ الحرب العالمية الثانية وإلى الآن، بالإضافة لفيتنام وهى الحرب الشهيرة لأمريكا على الشعب الفيتنامى.

وأكد أحمد المسلمانى أن "مارك ميلى" انتقد الضربات الإسرائيلية لفلسطين، وقال أنه يشعر بالأسرى الشديد على قتل المدنيين فى غزة.