المتحدة تهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - هنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق السادس من شهر يونيه لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

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