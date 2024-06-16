بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس أول يوم العيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من أول أيام العيد تنخفض الحرارة انخفاض طفيف بقيم تتراوح من (3-4) درجات على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.





وأوضحت الأرصاد، أنه يظل الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية نهاراً.

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