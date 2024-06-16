رهبان الدير المحرق يهنؤن محافظ أسيوط بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - حرص الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بالقوصية، على تقديم التهنئة لمحافظ أسيوط بحلول عيد الأضحى المبارك.





وزار الأنبا بيجول مبنى محافظة أسيوط لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك. وجاء الأنبا بيجول وبرفقته وفد من آباء رهبان الدير، لتهنئة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الأضحى.

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