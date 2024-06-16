الصحة تعلن إجراءات احترازية مشددة لاستقبال الحجاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 12:35 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في المحطات الصحية المعنية لاستقبال الحجاج العائدين من أداء مناسك الحج اعتبارًا من الساعة "صفر" ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على سلامة المواطنين ومنع انتشار الأمراض المعدية.

وأكدت الوزارة على ضرورة قيام طاقم الضيافة بإذاعة تنويهات للسادة الحجاج بشأن استيفاء كروت الصحة العامة، إلى جانب إجراء مناظرات صحية شاملة للحجاج القادمين عبر الرحلات المدرجة بجداول التشغيل أو الرحلات الخاصة بدون أي استثناءات.

تحرير كروت الصحة العامة لكل حاج

وشددت وزارة الصحة على تحرير كروت الصحة العامة لكل حاج ومخالط قادم من المملكة العربية السعودية، وإخطار مديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا عن طريق مكاتب الصحة المختصة.

وفي حالة الاشتباه بإصابة أحد الحجاج أمراض معدية، أكدت وزارة الصحة على أنه سيتم تحويله إلى المستشفى المعين لتقييم الحالة مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى.

ودعت الوزارة الحجاج القادمين إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى حميات أو مستشفى معين لمكان الإقامة في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، مثل ارتفاع في درجة الحرارة، صداع، آلام خلف العينين والعضلات، آلام المفاصل، طفح جلدي، وغيرها من الأعراض.