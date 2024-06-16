4000 زائر لـ حديقة حيوان الإسكندرية خلال أول أيام العيد

قالت الدكتورة أمينة فتحي، مدير حديقة الحيوان في الإسكندرية، إن الحديقة استقبلت 3856 زائرًا خلال أول يوم في إجازة عيد الأضحى المبارك.





وقالت فتحي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، الإقبال على الحديقة تأثر أول يوم بسبب شعائر الأضحية، وانشغال أغلب المواطنين، مشيدة بالدعم غير المحدود الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

وأشارت إلى أن الحديقة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة حفاظا على صحة الحيوانات والطيور والزواحف من الفاكهة المثلجة وقوالب الثلج والأدشاش للدب بجميع أنواعها ورش الحيوانات بالمياه بصفة مستمرة تجنبا للاحتباس الحراري وإعطائهم الفيتامينات اللازمة لرفع المناعة و مقاومة الحرارة ورش الحديقة والطرقات للتخلص من الذباب والناموس حفاظا على صحة الحيوانات.

وأضافت أن الحديقة استقبلت ولادات جديدة منها نسناس العبلنج ولأول مره منذ 15 عامًا استقبلت الحديقة مولود جديد لفرس النهر، ولادات جديدة للقرد الحبشي وأيضا فقس من الدجاج الكوشين والطاووس الهندى.

وأكدت أن حديقة الطفل التي تم افتتاحها بالحديقة تساهم في زيادة معدلات الإقبال على الحديقة خاصة من قبل الأطفال والفتيات والأسر.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان في الإسكندرية تعد ثاني أكبر حديقة حيوان في مصر، بعد حديقة حيوانات الجيزة، وتضم "حيوانات، وثدييات، وزواحف، وطيور" وبداخلها برجٍ عالٍ يمكن من خلاله مشاهدة جميع أركانها، بجانب حديقة الطفل، وبحيرة الطيور المائية.