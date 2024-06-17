جدة - نرمين السيد - التعديات علي الأراضي

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء، والتعامل بكل حسم مع أية مخالفات جديدة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستُقابَل بمنتهى الحزم، وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ للحملة المكبرة التي نفذتها المحافظة في أول أيام عيد الأضحى المبارك لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي تمكنت من إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة قيراطين وسهم، وحالة بناء مخالف على مساحة 40 مترًا مربعًا. وشدد محافظ الغربية على إزالة كل المخالفات بكل شدة وحزم، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعدٍ، وكذا التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغربية: إزالة 4 حالات تعدٍ وبناء مخالف في أول أيام عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.